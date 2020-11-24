Существенных фальсификаций на выборах президента Минюст США не нашел

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки не нашло существенных фальсификаций на президентских выборах 2020 года.

Министерство не нашло никаких доказательств, которые могли бы повлиять на результаты выборов президента США.

Об этом заявил генеральный прокурор США Уильям Барр в интервью Associated Press.

Барр рассказал, что работники Минюста и агенты Федерального бюро расследований проверяют жалобы и информацию о возможных нарушениях на выборах, но так и не нашли никаких доказательств.

"На сегодня мы не наблюдаем фальсификаций такого масштаба, который бы мог повлиять на исход выборов", - подчеркнул он.

Такое заявление Барра разбивает все утверждения действующего президента США Дональда Трампа о том, что президентские выборы, на которых побеждает демократ Джо Байден, были сфальсифицированы. При этом Барра считают одним из самых приверженных союзников Трампа.