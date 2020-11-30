В поддержке цензуры во Вьетнаме обвинили Facebook и Google

Правозащитная организация Amnesty International обвинила компании Facebook и Google в помощи правительства Вьетнама подвергать цензуре критику и подавлять инакомыслие.

Отмечается, что компании блокируют контент с критикой правительства Вьетнама.

Об этом сообщает BBC.

В последнем отчете Amnesty говорится, что свобода слова в Facebook и YouTube все чаще блокируется.

"В последнее десятилетие право на свободу выражения взглядов процветало в Facebook и YouTube (который принадлежит Google - ред.) во Вьетнаме. Однако в последнее время власти начали уделять внимание мирному высказыванию мнения в Интернете как реальную угрозу режиму", - сказал заместитель регионального представителя Amnesty International Мин Ю Ха.