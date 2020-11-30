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События Сегодня, 13:2937
Продажу электронных сигарет украинцам до 18 лет запретила Рада

Верховная рада запретила продажу электронных сигарет украинцам до 18 лет.

При этом предусмотрен переходный период.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 309 нардепов.

Закон запрещает продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями. Переходный период в применении закона составляет 18 месяцев.

Подчеркнем, ко второму чтению в документ внесли еще и запрет на продажу гражданам до 18 лет табакосодержащих изделий для электрического нагрева.

В законе определено, что это изделия с содержанием промышленно обработанного табака, не предназначенные для курения, нюхания, сосания или жевания, использующиеся для генерирования аэрозоля путем нагревания табака электрическим подогревателем с электронным управлением до температуры, при которой не происходит процесса горения (сгорания) изделия и выделения табачного дыма.

Размеры штрафов за нарушение правил продажи электронных сигарет

В законе штрафом наказывается нарушение правил торговли пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в них, табакосодержащими изделиями для электрического нагрева.

Речь идет о продаже в помещениях или на территориях, запрещенных законом, или в других местах, определенных решением местных властей, как таковые, где розничная торговля этими товарами запрещена. Также нарушением считается и их продажа лицу, которому нет 18 лет.

Нарушение правил торговли этими товарами будут наказывать штрафом от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 - 13600 гривен).

Торговлю пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, табакосодержащими изделиями для электрического нагрева с рук хотят наказывать таким же штрафом с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи этих товаров.

Если же правила продажи нарушает лицо, которое в течение года штрафовали за аналогичное нарушение, его ожидает админвзыскание в размере от 800 до 1400 таких минимумов (13 600 - 23 800 гривен) с конфискацией предметов торговли.

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