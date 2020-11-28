В экстренный перечень ВОЗ могут внести вакцину Pfizer

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на решение Британии о регистрации вакцины от коронавируса Pfizer.

Организация начала изучение вакцины и разрабатывает рекомендации.

Об этом говорится в официальном заявлении ВОЗ на странице в Twitter.

Сейчас ВОЗ ведет переговоры с британским правительством о получении доступа к определенной информации, которая может ускорить внесение вакцины Pfizer в экстренный перечень ВОЗ. Этот список позволяет странам начать экстренную вакцинацию населения от коронавируса, а также открывает двери для международных поставок вакцины в рамках глобальных механизмов.

"Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по вопросам иммунизации изучает вакцину и формулирует рекомендации по ее использованию", - заявили в организации.