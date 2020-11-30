 

Санду заявила что решение приднестровского вопроса должно быть только мирным

События Вчера, 20:0857
Санду заявила что решение приднестровского вопроса должно быть только мирным

Избранный президент Молдовы Майя Санду настаивает на мирном формате решения ситуации в Приднестровье.

Она надеется, что приднестровский вопрос удастся решить дипломатическими методами.

Об этом Санду рассказала в интервью молдавской редакции "Радио Свобода".

Будущая глава Молдовы отметила, что желает иметь хорошие отношения с Российской Федерацией, но знает, что Москва не разделяет ее позицию по Приднестровью.

"Относительно приднестровского урегулирования есть важные принципы, на которых мы настаиваем. Прежде всего, это соблюдение суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Это нахождение решения только мирными путями, дипломатическими методами. И конечно, нужно искать это решение в формате, который у нас уже есть, - это формат "пять плюс два", - добавила Санду.

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Теги: news, новости, Украина, Санду, Приднестровье, 7dniv, 7dnivinfo  
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