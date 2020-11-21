Тотальное тестирование на COVID-19 готовит Кабмин

Кабинет министров Украины готовит проект тотального тестирования на COVID-19.

Его хотят провести в Киеве и других крупных городах.

Об этом в интервью "Журналу Корреспондент" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодня правительство работает над проектом тотального тестирования на COVID-19.

"Приоритеты - Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тысяч человек", - отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что в конце года все-таки будут ограничения для бизнеса несмотря на то, что это время традиционного заработка.

"Какими они будут - мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Нам надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года", - подчеркнул Шмыгаль.