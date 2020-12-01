Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 декабря 2020

В Украине по состоянию на утро 3 декабря 2020 - 772 760 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 14 496 - новых случаев за сутки.
Умерло 12 960 человек.
Выздоровело - 384 426 человек.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 75376 случаев;
Винницкая область - 17 988 случаев;
Волынская область - 25 121 случай;
Днепропетровская область - 40 966 случаев;
Донецкая область - 24 175 случаев;
Житомирская область - 30 630 случаев;
Закарпатская область - 23 880 случаев;
Запорожская область - 33 615 случаев;
Ивано-Франковская область - 38 080 случаев;
Киевская область - 40 427 случаев;
Кировоградская область - 5701 случай;
Луганская область - 6610 случаев;
Львовская область - 48 144 случая;
Николаевская область - 19894 случаи;
Одесская область - 47 920 случаев;
Полтавская область - 23 926 случаев;
Ровенская область - 32 223 случая;
Сумская область - 31 184 случая;
Тернопольская область - 28 673 случая;
Харьковская область - 57 267 случаев;
Херсонская область - 11 087 случаев;
Хмельницкая область - 30943 случаи;
Черкасская область - 24 776 случаев;
Черновицкая область - 34432 случаи;
Черниговская область - 19 722 случая.