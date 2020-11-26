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В предварительном чтении свой роспуск поддержал парламент Израиля

Кнессет Израиля 23-го созыва оказался под угрозой досрочного роспуска.

В среду, 2 декабря, израильские парламентарии в предварительном чтении одобрили соответствующий законопроект.

Об этом сообщает израильское агентство Newsru.

Документ о роспуске израильского парламента поддержал 61 депутат, а против выступили - 54. В частности, инициативу роспуска парламента поддержали министры и депутаты блока "Кахоль Лаван" и министр обороны Бени Ганц, который является главой этого блока.

После утверждения в предварительном чтении документ передадут на рассмотрение в комиссию Кнессета по вопросам законодательства.

На решение парламента уже отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который призвал блок Ганца перестать добиваться роспуска Кнессета.

"Если "Кахоль Лаван" перестанет добиваться роспуска Кнессета, то будет единство, но его не может быть пока "Кахоль Лаван" действует как правительство внутри правительства. Оппозиция внутри коалиции, "коапозиция" - это израильское изобретение", - подчеркнул Нетаньяху.

Он добавил, что лидеры блока "Кахоль Лаван" подталкивают страну к новым выборам из личных намерений.

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