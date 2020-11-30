Гетманцев заявил что консультации по бюджету продолжатся, но существенных изменений ждать не стоит

Консультации по законопроекту о государственном бюджете на следующий год продолжатся.
Однако существенных изменений в нем не будет.
Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев по итогам заседания фракции монобольшинства.
Он подчеркнул, что проект бюджета на следующий год - "реальный, приземленный, который соответствует кризисному состоянию в Украине и мире".
"У нас всех много вопросов к проекту бюджета, но это то, с чем мы вынуждены смириться, если мы хотим жить в реальном финансовом мире, а не жить иллюзиями", - заявил народный депутат.
По его словам, будет сделано все возможное, чтобы народные депутаты не принимали бюджет ночью.