Поддержку Украины на фоне агрессии РФ в Черном море усилит НАТО

Россия наращивает военную мощь в оккупированном Крыму.
НАТО расширит свое присутствие в регионе Черного моря, а также усилит помощь Украине и Грузии.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По итогам онлайн-заседания совета альянса с участием Грузии и Украины он отметил, что встреча прошла хорошо. Черноморский регион имеет для НАТО стратегическое значение, подчеркнул Столтенберг.
"Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она наращивает свою военную мощь в Крыму и все активнее развертывает силы в Черноморском регионе. НАТО отвечает на это, усиливая наше присутствие на суше, на море и в воздухе", - продолжил он.
Столтенберг назвал Украину и Грузию ценными партнерами НАТО, которые вносят важный вклад в ее миссии.
"Сегодня мы вновь заявили о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины. Обсудили их программы реформ. И мы усиливаем нашу практическую поддержку", - резюмировал Йенс Столтенберг.