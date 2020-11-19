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События Сегодня, 09:5531
Импорт китайского хлопка из-за притеснения уйгуров ограничили США

Власти США приняли решение ввести запрет на импорт хлопка и текстиля из Китая.

Речь идет о Синьцзянском производственно-строительном корпусе, который является крупнейшим производителем хлопка в КНР.

Об этом сообщается на сайте Таможенно-пограничной службы США.

Санкции в отношении корпуса были введены в июле 2020 года по "акту Магнитского".

Поводом для введения санкций стали сообщения об отправке уйгуров на принудительное переобучение и использовании их труда в производстве.

После 1 декабря компании США должны были исключить из своих цепочек поставок предприятия, связанные с Синьцзянским производственно-строительным корпусом.

США уже ограничивали импорт товаров производства отдельных компаний и лагерей из Синцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

"Президент Трамп и американский народ не будут смиряться с нарушениями прав человека, совершаемыми коммунистическим правительством Китая", - сказал и.о. главы министерства национальной безопасности США Кен Кучинелли.

По данным СМИ и правозащитных организаций, к июлю невольный труд уйгуров использовался при производстве одежды от Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein и других мировых компаний.

В сентябре Австралийский институт стратегической политики (ASPI), ссылаясь на данные спутниковых снимков, сообщил о расширении сети лагерей для уйгуров в Синцзян-Уйгурском автономном районе.

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Теги: news, новости, Украина, США, Китай, хлопок, 7dniv, 7dnivinfo  
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