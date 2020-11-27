Высокую смертность от COVID-19 в США прогнозирует Байден

Число жертв пандемии коронавируса в США к январю 2021 года может увеличиться на 250 тысяч человек.

С начала пандемии коронавируса жертвами в США стали около 270 тысяч человек.

Об этом заявил Джо Байден, выступая на онлайн-конференции с участием сотрудников и владельцев малых предприятий, передает DW.

При этом он не указал, на чем основывается его прогноз.

"Я не хочу никого пугать, но вы поймите факты: в период между сегодняшним днем и январем мы, вероятно, потеряем еще 250 тысяч человек", - сказал политик.

Эксперты Университета имени Вашингтона подсчитали, что в случае ослабления карантинных мер число жертв COVID-19 в США до конца января 2021 года может вырасти до 502 тысячи пациентов, а в случае ужесточения этих мер - до 367 тысяч.

Со своей стороны, глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд заявил 2 декабря, что до февраля 2021 года число скончавшихся от последствий заражения COVID-19 в США может вырасти до 450 тысяч человек.

При этом Редфилд добавил, что в конечном итоге эта цифра будет зависеть от того, насколько тщательно американцы будут соблюдать меры предосторожности. В частности, CDC настоятельно рекомендуют американцам воздержаться от путешествий во время рождественских и новогодних праздников, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения.

За прошедшие 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусом, в стране умерли 2 760 человек. Таким образом, был обновлен антирекорд, установленный 15 апреля этого года, когда за сутки скончались 2 752 пациента.