Сегодня, 3 декабря, в Украине ожидается прохладная погода со снегом в четырех областях

Температура воздуха днем в регионах будет составлять от -1 до +11, а ночью на всей территории страны будут наблюдаться заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, снег выпадет сегодня в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Во всех остальных регионах будет пасмурная погода, однако без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +8, а ночью от -6 до -2 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха днем ожидается от 0 до +4. Ночью она опустится до -4 -1.

В западных и южных регионах столбики термометров днем покажут 0 +11, а ночью температура воздуха будет в пределах -6 +1.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет пасмурно. Температура воздуха днем составит -1 +3 градуса, а ночью -4 0.