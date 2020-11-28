Как в Кабмине предлагают разгрузить дороги

Верховная рада сегодня приняла законопроект "О внутреннем водном транспорте" во втором чтении.

В Кабинете министров считают, что он позволит разгрузить и сохранить дороги, а также создать новые рабочие места.

Об этом глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий написал в своем Telegram-канале.

"Теперь мы сможем возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов - речные перевозки и создать эффективную речную логистику", - отметил министр.

По его словам, документ позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год, что будет иметь для государства экономический эффект до 13-16 млрд гривен ежегодно.

Принятие закона улучшит конкуренцию на рынке, увеличит инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам, позволит создать новые рабочие места для людей.

"Переход части груза с автодорог на реку поможет значительно разгрузить дороги и уменьшить затраты на их ремонт. Например, 1 млн тонн грузов, перевозимых по реке и перенаправленных с наземного транспорта, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение 4 лет", - указано в сообщении.

После принятия закона мощности Днепра смогут использовать не на 10%, как сейчас, а на полную.

"Создать Госфонд развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% из которых сейчас изношены, обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных", - объясняет Криклий.

Этот закон также позволит:

стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий;

либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, и стимулировать международную торговлю;

провести дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;

упростить административные процедуры при регистрации судов и выдачи квалификационных документов.

Напомним, Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте" во втором чтении, его поддержали 276 нардепов.