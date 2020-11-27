Срок пребывания на должности руководителя САП определила Рада

Верховная рада установила срок пребывания в должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
За соответствующий законопроект №4227 проголосовали 289 депутатов Рады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
Этот документ уточнил положение части четвертой статьи 39 закона "О прокуратуре". Ранее действие этой нормы была приостановлено.
Законопроект №4227 восстанавливает положение, согласно которому руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.
Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал, что новый антикоррупционный прокурор будет избран в ближайшие месяцы.
Глава государства подчеркивал, что конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры может быть очень большим.