Срок пребывания на должности руководителя САП определила Рада

В процессе любого ремонта или стройки появляются отходы. Они накапливаются, загромождают проходы и проезды, затрудняют передвижение по участку. Но просто вынести их в ближайший контейнер нельзя. Мало того, что это запрещено на законодательном уровне, так еще и большая часть мусора обычно

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