Обыски в "Укроборонпроме" проводит СБУ

Служба безопасности Украины сегодня, 3 декабря, проводит обыски в помещениях концерна "Укроборонпром" и компании-спецэкспортера концерна "Укрспецэкспорт".
Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".
В концерне отметили, что обеспечивают максимальное содействие правоохранителям и предоставляют всю информацию и документы.
"Сегодня, 3 декабря 2020 года, сотрудниками СБУ проводятся обыски в помещениях концерна и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна. Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева", - сообщили в "Укроборонпроме".
Концерн и компания-спецэкспортер работают в штатном режиме.