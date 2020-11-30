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События Сегодня, 18:1243
Обыски в "Укроборонпроме" проводит СБУ

Служба безопасности Украины сегодня, 3 декабря, проводит обыски в помещениях концерна "Укроборонпром" и компании-спецэкспортера концерна "Укрспецэкспорт".

Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

В концерне отметили, что обеспечивают максимальное содействие правоохранителям и предоставляют всю информацию и документы.

"Сегодня, 3 декабря 2020 года, сотрудниками СБУ проводятся обыски в помещениях концерна и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна. Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева", - сообщили в "Укроборонпроме".

Концерн и компания-спецэкспортер работают в штатном режиме.

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Теги: news, новости, Украина, СБУ, Укроборонпром, 7dniv, 7dnivinfo  
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