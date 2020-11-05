Новый механизм тарифов на комуслуги появится в Украине

Верховная рада Украины одобрила во втором повторном чтении законопроект №2458, основные положения которого касаются механизма установления тарифов на коммунальные услуги.

За документ проголосовали 240 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Суть закона

В законе прописано, что с потребителями комуслуг в частном секторе и в многоквартирных домах, которые не выбрали модель организации договорных отношений, заключат новые договоры теплоснабжения, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и тому подобное.

Также предусмотрены дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия/отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов).

В профильном комитете ко второму повторному чтению наработали поправки. Они урегулируют возвращение потребителям средств, заложенных в тарифах поставщика на установку счетчиков, в случае самостоятельного установления ими счетчиков тепла.

Закон вводит дифференцированную оплату за воду и за тепло, в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика.

Также в ходе рассмотрения в сессионном зале нардепы изъяли из тела закона норму о том, что отказ потребителя (иного лица, которое в соответствии с договором или законом заключает такой договор в интересах потребителя) от заключения договора с исполнителем комуслуги не освобождает его от обязанности оплаты фактически потребленной комуслуги, предоставленной этим исполнителем.

Доступ коммунальщиков в квартиры украинцев

Подчеркнем, в изначальном тексте законопроекта доступ в жилье коммунальщикам разрешали за любое нарушение договора. Но при рассмотрении закона в сессионном зале во время первого чтения такую норму убрали.

Ко второму чтению такое право предоставили исключительно представителям газового оператора. Во втором повторном чтении норму оставили без изменений.

"Право доступа представителя оператора газораспределительной системы или иного предприятия, с которым заключен договор по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, в жилище, иной объект недвижимого имущества для технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения в таком доме", - указано в документе.

А вот сам порядок такого доступа и последствия его непредоставления владельцем (совладельцами) этот акт предложил устанавливать законодательством.