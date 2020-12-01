Отменить уменьшение пенсий для военных могут в Украине

Верховная рада приняла за основу закон о возвращении нормы максимальной пенсии для военных в 90% денежного обеспечения.

За соответствующий законопроект №2141 проголосовали 253 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Подчеркнем, профильный комитет рекомендовал отправить закон на доработку. Однако это предложение поддержали только 186 депутатов Рады.

Действующий закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" определяет, что максимальный размер военной пенсии уменьшен до 70% денежного обеспечения. К тому же органы Пенсионного фонда во время проведения перерасчета ранее назначенных больших пенсий тоже уменьшают их процентный размер до 70%.

Этот закон возвращает предел пенсий в 90% соответствующих сумм и восстанавливает социальную справедливость среди военных пенсионеров, которые выходили на пенсию в разное время и при одинаковых условиях службы получают разные суммы выплат.

В документе также прописан перерасчет пенсий на момент возникновения такого права и его детальный порядок.

В финансовом обосновании к закону указано, что его реализация потребует дополнительных расходов из государственного бюджета в размере 14,8 млрд гривен. В связи с этим профильный комитет настаивал на доработке проекта.

Кроме того, Министерство финансов ранее уже рекомендовало не принимать этот закон.