Убийство сотрудника АП: фигуранту грозит 9 лет тюрьмы

Подозреваемого в причастности к убийству сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого оставили под стражей до 20 января 2021 года.

Во время заседания прокурор попросил для подозреваемого наказание в виде 9 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на странице в Facebook.

Как установило следствие, в марте 2019 года на улице Багговутовская подозреваемый гражданин Армении вместе с сообщником напали на прохожего, которым оказался Бухтатый. Нападавшие нанесли ему не менее четырех ударов в область головы.

В ходе сегодняшних дебатов в Шевченковском районном суде подозреваемый частично признал свою вину в содеянном.

"Материалы в отношении соучастника преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается", - добавили в прокуратуре.