Админарест подростков и беременных могут запретить. Рада пересматривает кодекс

Верховная рада планирует внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части административного ареста.

Предлагается определить, к кому не будут применять административный арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Соответствующий законопроект №3048а за основу поддержали 242 нардепа.

В законе прописано, что админарест не может применяться:

к лицу с инвалидностью первой и второй групп,

несовершеннолетнему,

беременной женщине,

к одинокому отцу, матери или лицу, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Кроме того, проект определяет порядок выполнения постановления о применении админареста и ареста с содержанием на гауптвахте; уточняет порядок привода лица для отбывания такого ареста в случае его неявки.

Указано, что лицо, решение об осуществлении привода которого принял суд, обязано прибыть к месту отбывания ареста в указанное в постановлении время в сопровождении полицейского.

В случае невыполнения законных требований правоохранителя по выполнению постановления о приводе к лицу могут применить полицейские меры принуждения на основании и в порядке, определенном законом "О Национальной полиции".

В законе прописано так же, как подается ходатайство о приостановлении срока отбывания админареста и происходит его рассмотрение.