Третий законопроект об ответственности за ложь в декларации внесли в Раду

В Верховной раде сегодня, 3 декабря, зарегистрировали третий законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование.

Инициаторами документа являются глава комитета ВР по правоохранительной деятельности Денис Монастырский и группа других нардепов.

Текст соответствующего проекта под номером 4460-д размещен на сайте Совета.

Нардепы предлагают внести изменения в статью 172-6 КоАП, которые бы уточнили субъекты данного правонарушения и позволили бы налагать штраф на нарушителя в размере от 100 до 500 необлагаемых минимумов, а не от 100 до 250, как указано в действующей редакции закона. Эти изменения позволят поднять порог ответственности за ложь в декларации.

Также предлагается исключить из Уголовного кодекса статью 366-1 и заменить ее статьей 366-2. Эта статья будет предусматривать уголовную ответственность за недостоверное декларирование в размере от 500 до 4 тысяч прожиточных минимумов в виде штрафа или общественных работ до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года.

Если чиновник скроет сумму более 4 тысяч прожиточных минимумов, то ему будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов или общественные работы до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года.

Кроме того, документ предусматривает включение в УК статьи 366-3, которая будет предусматривать ответственность за умышленное непредоставление декларации в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов или общественные работы до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года.

В проекте отмечается, что дела по этим статьям будут подсудимыми Высшему антикоррупционному суду, а расследование этих правонарушений будут вести детективы НАБУ.