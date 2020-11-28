Первые дозы вакцины Pfizer от COVID-19 получила Великобритания

Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
Первые дозы вакцины уже начали прибывать в Соединенное Королевство.
Об этом сообщает британский телеканал Sky News.
Ожидается, что на следующей неделе вакцина Pfizer будет распределена между 50 больницами, а первыми ее получат люди старше 80 лет и персонал домов для престарелых.
Затем вакцину доставят в центры массовой вакцинации, которые разместили в конференц-залах и спортивных аренах, а после - больничные кабинеты и медицинские центры.
После получения новых доз, возможно, в 2021 году, вакцину получат и другие группы риска. Основная часть вакцинации планируется в период с января по апрель 2021 года.
Отмечается, что в стране могут возникнуть задержки с поставками вакцины в дома для престарелых из-за трудностей с транспортировкой и хранением вакцины.