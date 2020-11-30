О гололедице и порывах ветра предупредили синоптики

На ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

В большинстве областей ожидается гололедица, на западе сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации Украинского Гидрометцентра, 4-5 декабря в Украине будет без осадков. При этом на дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, осадков также не предвидится. На дорогах местами гололедица.

Кроме этого сегодня, 4 декабря, в западных областях объявили I уровень (желтый) опасности - ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду.