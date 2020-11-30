Степанов заявил что карантин выходного дня не дал эффекта, на который рассчитывали

Карантин выходного дня в Украине не дал ожидаемого эффекта.

Однако количество больных коронавирусом уменьшилось.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

Он подчеркнул, что в министерстве рассчитывали на "максимальный эффект" от карантина.

"Максимальный эффект предусматривал не просто снижение динамики заболеваемости, а снижение на 20% от количества заболевших. Мы сейчас видим снижение динамики заболеваемости, даже два дня подряд. Мы видим, что цифры меньше, чем было на прошлой неделе, но мы не достигли эффекта, на который рассчитывали”, - сказал Степанов.

Также, по словам министра, выполнение карантинных мероприятий не было совершенным.