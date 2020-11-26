Признать Нагорный Карабах призвал парламент Франции, в правительстве отказались

Депутаты нижней палаты французского парламента одобрили проект резолюции с призывом признать независимость Нагорного Карабаха.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан этот документ отверг.
Об этом пишет DW.
Документ призывает правительство Франции "запустить процесс мирного урегулирования и признания Нагорного Карабаха".
Резолюцию поддержали 188 депутатов Национального собрания, трое были против и еще 16 воздержались.
Кроме того, 25 ноября аналогичную резолюцию с требованием о признании Нагорного Карабаха принял французский Сенат. Это вызвало протесты со стороны Азербайджана и союзной ему Турции.