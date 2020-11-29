Более 10 тысяч человек каждый день умирает от коронавируса в мире

Более 1,5 миллиона человек во всем мире умерли от COVID-19.

За последнюю неделю в среднем каждый день умирали более 10 тысяч человек.

Об этом сообщает Reuters.

В среднем, на протяжении последней недели, каждые девять секунд регистрировалась одна смерть. Всего за последние два месяца зафиксировали полмиллиона смертей.

"Только за последнюю неделю более 10 тысяч человек в мире умирали в среднем каждый день, и эта цифра неуклонно растет каждую неделю. Многие страны по всему миру сейчас борются со второй и третьей волнами, даже более сильными, чем первая, навязывая новые ограничения в повседневной жизни", - пишет издание.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый коронавирус вызвал больше смертей за последний год, чем туберкулез в 2019 году, и почти в четыре раза больше, чем от малярии.