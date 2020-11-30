Иммунитет на три месяца может обеспечить вакцина Moderna

Вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет как минимум на три месяца.

Вакцину вводят дважды.

Об этом пишет France 24.

В ходе исследований изучили иммунную реакцию 34 взрослых участников исследования разного возраста с первого этапа клинического испытания препарата.

В результате, количество произведенных после применения вакцины антител со временем, как и ожидалось, немного сокращается. В то же время, их количество остается высоким у всех участников испытаний в течение трех месяцев после ревакцинации.

Вакцину компании Moderna, которая называется mRNA-1273, вводят дважды с интервалом в 28 дней.