Проведение Совета ассоциации Украина-ЕС отложил Евросоюз

Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС.

Заседание хотят провести в очном формате, а не в формате видеоконференции.

Об этом сообщает DW со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Ранее заседание планировалось провести в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

Такая встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только физически. И только тогда они могут принимать решения.

Видеоконференция планировалась на 8 декабря. На Совете ассоциации ЕС представляет верховный представитель по внешней политики и безопасности, а Украину - премьер-министр.