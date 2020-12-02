Проведение Совета ассоциации Украина-ЕС отложил Евросоюз

Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС.
Заседание хотят провести в очном формате, а не в формате видеоконференции.
Об этом сообщает DW со ссылкой на источник в структурах ЕС.
Ранее заседание планировалось провести в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.
Такая встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только физически. И только тогда они могут принимать решения.
Видеоконференция планировалась на 8 декабря. На Совете ассоциации ЕС представляет верховный представитель по внешней политики и безопасности, а Украину - премьер-министр.