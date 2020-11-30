Расширение санкций против "Северного потока-2" включает проект оборонного бюджета США

Проект оборонного бюджета США на 2021 год включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Его согласовали обе палаты Конгресса.

Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что законопроект Палаты представителей содержит положение, которое дополняет подраздел Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года по пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

"Поправка Сената содержит такое же положение. Сенат отзывает поправку, которая позволяет президенту отказаться от применения санкций к лицу, если это отвечает национальным интересам США", - говорится в сообщении.