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События Сегодня, 13:5853
15,1 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19 надо заложить в бюджете-2021

В государственном бюджете на 2021 год надо заложить 15,1 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что эти расчеты являются прозрачными.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Степанов подчеркнул, что Украина сотрудничает со всеми мировыми инициативами. Одна из таких инициатив - Covax, которая объединяет 177 стран.

"Согласно расчетам и предварительным договоренностям мы получим вакцину в количестве 8 млн доз. Все закупки будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки". Согласно расчетам Минздрава, необходимая сумма, которая должна быть заложена в бюджете на вакцинацию от COVID-19 составляет 15,1 млрд гривен. Эти расчеты прозрачны и понятны", - подчеркнул глава Минздрава.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, бюджет2021, 7dniv, 7dnivinfo  
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