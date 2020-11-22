О перестрелке на границе с Украиной заявлет ФСБ

На границе России с Украиной произошла перестрелка, в результате инцидента есть погибший.

По данным Федеральной службы безопасности России, трое мужчин со стороны Украины якобы пытались незаконно перейти границу.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что инцидент произошел на участке пограничного контроля ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

"… 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление", - говорится в сообщении.

В ходе перестрелки один из них получил смертельные ранения. В ФСБ отмечают, что двое остальных якобы скрылись на территории Украины. Других подробностей пока нет.