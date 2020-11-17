Когда Украина получит вакцину от коронавируса рассказали в Кабмине

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда ожидается вакцина от коронавирусной болезни в Украине.

Она должна появиться в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Украина получит вакцину, около 8 млн доз по глобальной инициативе COVAX. До 7 декабря у нас подписание соответствующих документов. Я думаю, что срок получения этой вакцины: конец первого - начало второго квартала", - отметил министр.

Степанов заверил, что министерство находится на стадии финализации договоренностей с мировыми производителями вакцин, которые прошли третью стадию клинических испытаний, в частности Pfizer, по поставке вакцины в Украину.

В Минздраве рассчитывают их получать, начиная со второго квартала следующего года.