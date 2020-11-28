 

Ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 получит Украина

События Сегодня, 17:0473
Ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 получит Украина

Верховная рада одобрила за основу и в целом законопроект, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от COVID-19. 

Речь идет о законопроекте №4314.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 270 парламентариев.

Закон дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.

Документ будет действовать в течение периода карантина, установленного Кабинетом министров из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее комитет парламента по вопросам здоровья нации рекомендовал Раде поддержать законопроект, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от COVID-19. По мнению главы парламентского комитета ВР Михаила Радуцкого, принятие законопроекта уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Вакцина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

556 млн гривен направят на лабораторное оборудование для борьбы с COVID-19
556 млн гривен направят на лабораторное оборудование для борьбы с COVID-19
28-ноя-2020, 10:05
Байден заявил что из-за пандемии COVID-19 США ждет
Байден заявил что из-за пандемии COVID-19 США ждет "темная зима"
10-ноя-2020, 12:42
Комитет ВР поддержал законопроект Разумкова о возобновление е-декларирования
Комитет ВР поддержал законопроект Разумкова о возобновление е-декларирования
3-ноя-2020, 22:04
Закон о повышении штрафов за неношение масок рассмотрит в среду комитет Рады
Закон о повышении штрафов за неношение масок рассмотрит в среду комитет Рады
2-ноя-2020, 15:14
Штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским создадут в Украине
Штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским создадут в Украине
29-окт-2020, 09:40

Последние новости

17:09
События
Разговоры о признании "ЛДНР" у Путина назвали нецелесообразными
17:05
События
Отдыху за рубежом локдаун пока не угрожает
17:04
События
Ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 получит Украина
17:01
Политика
Ответственность за ложь в декларациях вернула Рада
16:59
Политика
Для поддержки бизнеса изменили Налоговый кодекс
15:40
Политика
Физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат
14:24
События
Когда Украина получит вакцину от коронавируса рассказали в Кабмине
14:13
События
О перестрелке на границе с Украиной заявлет ФСБ
14:06
События
На Новый год локдауна не будет
13:58
События
15,1 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19 надо заложить в бюджете-2021
12:06
События
Расширение санкций против "Северного потока-2" включает проект оборонного бюджета США
11:48
События
Сегодня, 4 декабря, в Украине ожидается пасмурная погода
10:38
События
Проведение Совета ассоциации Украина-ЕС отложил Евросоюз
10:36
События
Иммунитет на три месяца может обеспечить вакцина Moderna
10:19
События
Более 10 тысяч человек каждый день умирает от коронавируса в мире
10:04
События
Минздрав заявил что тотальное тестирование они не готовят, но количество тестов будут увеличивать
09:58
События
Признать Нагорный Карабах призвал парламент Франции, в правительстве отказались
09:54
События
Начать вакцинацию от коронавируса в феврале-марте рассчитывает Польша
09:51
События
Степанов заявил что карантин выходного дня не дал эффекта, на который рассчитывали
09:39
События
О гололедице и порывах ветра предупредили синоптики

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 декабря 20206027
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 декабря 20205434
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 декабря 20204810
Правительственная комиссия сделала предварительные выводы относительно смерти пациентов, подключенных к аппаратам искусственного дыхания, из-за обесточивания Жовковской больницы во Львовской области1292
Темпы распространения коронавируса замедлились в Украине550
Что известно о вводе локдауна в Украине270
Исключительно на украинский должна перейти сфера обслуживания с января 2021 года239

Досуг

Где купить железобетон в Украине?
Где купить железобетон в Украине?
Бетон – это прочный и надежный строительный материал. Его прочность на сжатие в 10 раз выше прочности на растяжение. Чтобы увеличить и второй показатель, при заливании бетоном необходимой формы в нее добавляют элементы армирования.
Сегодня, 08:3261
Як переконати користувача робити покупки онлайн?
Як переконати користувача робити покупки онлайн?
Сфера реалізації товарів та послуг через інтернет давно переросла з чогось надзвичайного і тепер покупки в мережі це досить буденне заняття
Сегодня, 07:5469
Кросівки чоловічі - різноманітний асортимент у New Balance
Кросівки чоловічі - різноманітний асортимент у New Balance
Якщо ви бажаєте придбати якісні та функціональні кросівки - чоловічі, жіночі або дитячі, радимо вам звернути увагу на фірмову продукцію бренду New Balance.
Вчера, 16:15152
Как использовать электробритву Braun с максимальной эффективностью
Как использовать электробритву Braun с максимальной эффективностью
Бритье — одна из самых распространенных мужских процедур по уходу за собой. Гладко выбритое лицо, стильная борода или имитация обаятельной трехдневной щетины — у каждого джентльмена свои предпочтения, однако в любом случае не обойтись без качественной электробритвы.
Вчера, 16:06111
Зачем рыбаку и охотнику жилет, как его выбрать
Зачем рыбаку и охотнику жилет, как его выбрать
Жилет – один из привычных предметов одежды для охотников и рыбаков. Его функциональность буквально поражает, ведь такое количество карманов и систем для крепежа дополнительных аксессуаров даже представить сложно. 
Вчера, 16:04103
С чего начать ремонт балкона?
С чего начать ремонт балкона?
Нередко получается так, что благоустройство балкона или его поддержание в надлежащем виде отодвигается на задний план. Причем это не зависит от того, остекленный он или нет.
2-дек-2020, 21:30191

События

Разговоры о признании "ЛДНР" у Путина назвали нецелесообразными
Разговоры о признании "ЛДНР" у Путина назвали нецелесообразными
Российские власти считают нецелесообразными разговоры о признании так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
Сегодня, 17:0951
Отдыху за рубежом локдаун пока не угрожает
Отдыху за рубежом локдаун пока не угрожает
Закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине - нецелесообразно. 
Сегодня, 17:0557
Ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 получит Украина
Ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 получит Украина
Верховная рада одобрила за основу и в целом законопроект, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от COVID-19.
Сегодня, 17:0474
Когда Украина получит вакцину от коронавируса рассказали в Кабмине
Когда Украина получит вакцину от коронавируса рассказали в Кабмине
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда ожидается вакцина от коронавирусной болезни в Украине.
Сегодня, 14:2488
О перестрелке на границе с Украиной заявлет ФСБ
О перестрелке на границе с Украиной заявлет ФСБ
На границе России с Украиной произошла перестрелка, в результате инцидента есть погибший.
Сегодня, 14:1387
На Новый год локдауна не будет
На Новый год локдауна не будет
Локдаун на Новый год Украина вводить не будет.
Сегодня, 14:0678
7 Днів