Ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 получит Украина

Верховная рада одобрила за основу и в целом законопроект, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от COVID-19.

Речь идет о законопроекте №4314.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 270 парламентариев.

Закон дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.

Документ будет действовать в течение периода карантина, установленного Кабинетом министров из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее комитет парламента по вопросам здоровья нации рекомендовал Раде поддержать законопроект, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от COVID-19. По мнению главы парламентского комитета ВР Михаила Радуцкого, принятие законопроекта уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.