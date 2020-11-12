 

Россия не смогла подтвердить факты перестрелки на границе

События Сегодня, 19:5972
Россия не смогла подтвердить факты перестрелки на границе

Российская сторона не смогла подтвердить факт перестрелки на границе с Украиной и попытку незаконного пересечения.

Также на встрече представителей Украины и России не предоставлена информация о якобы погибшем при задержании.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы.

Сообщается, что после появления информации о перестрелке на границе украинская сторона направила отряды на соответствующий участок в Сумской области. Пограничники не выявили факты нарушения границы, а также не нашли подтверждений подлинности сообщений ФСБ России.

На погранично-представительской встрече российские пограничники настаивали на ранее предоставленной информации, но не смогли предоставить никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, в том числе следов пересечения границы на местности.

"Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о лице, которое, по их сообщению, погибло, и оружии, которое нарушитель мог использовать", - говорится в сообщении.

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