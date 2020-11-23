 

Шмыгаль заявил что 9 декабря обнародуют планируемые меры карантина

События Сегодня, 20:0672
Шмыгаль заявил что 9 декабря обнародуют планируемые меры карантина

Кабмин обнародует планируемые меры карантина во время заседания 9 декабря.

Должны быть объявлены ужесточенные ограничения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Полный перечень уже согласованных мероприятий мы обнародуем во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря", - отметил глава правительства.

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав будет предлагать Кабинету министров утвердить ужесточение карантина на три недели в январе. При этом речь не идет о локдауне, который был весной.

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Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, 7dniv, 7dnivinfo, карантин  
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