Шмыгаль заявил что 9 декабря обнародуют планируемые меры карантина

Кабмин обнародует планируемые меры карантина во время заседания 9 декабря.

Должны быть объявлены ужесточенные ограничения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Полный перечень уже согласованных мероприятий мы обнародуем во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря", - отметил глава правительства.

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав будет предлагать Кабинету министров утвердить ужесточение карантина на три недели в январе. При этом речь не идет о локдауне, который был весной.