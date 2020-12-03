Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 декабря 2020

В Украине по состоянию на утро 5 декабря 2020 - 801 716 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 13 825 - новых случаев за сутки.
Умерло 13 421 человек.
Выздоровело - 412 533 человек.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 78291 случай;
Винницкая область - 18 476 случаев;
Волынская область - 25 793 случая;
Днепропетровская область - 43282 случаи;
Донецкая область - 25 113 случаев;
Житомирская область - 31 539 случаев;
Закарпатская область - 24 330 случаев;
Запорожская область - 35 722 случая;
Ивано-Франковская область - 39 058 случаев;
Киевская область - 42 410 случаев;
Кировоградская область - 6071 случай;
Луганская область - 6910 случаев;
Львовская область - 49 380 случаев;
Николаевская область - 20734 случаи;
Одесская область - 50 146 случаев;
Полтавская область - 24 937 случаев;
Ровенская область - 33 192 случая;
Сумская область - 32 684 случая;
Тернопольская область - 29 366 случаев;
Харьковская область - 58 622 случая;
Херсонская область - 11 731 случай;
Хмельницкая область - 31 856 случаев;
Черкасская область - 26 232 случая;
Черновицкая область - 34924 случаи;
Черниговская область - 20 917 случаев.