Байден пообещал самое "разнообразное" правительство в истории

Избранный президент США Джо Байден пообещал, что в его кабинет и администрацию войдут как мужчины, так и женщины разных рас и возрастов.
Он объявит о назначении кандидатов в ближайшее время.
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что правозащитники сетуют на то, что среди "большой четверки" в кабинете министров - госсекретарей, обороны и казначейства и генерального прокурора нет темнокожих.
"Это будет самый разнообразный кабинет: раса, цвет, пол", - сказал Байден.
К слову, Джо Байден определился с кандидатом на пост министра финансов. Он выдвинет бывшую главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Ранее сообщалось, что Байден намерен назначить пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки. Кроме того, стало известно, что ключевые должности по коммуникации в администрации Байдена будут занимать женщины.