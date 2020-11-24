К бывшему фигуранту "дела Веджие Кашка" Аметову пришла ФСБ обысками

В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ провели обыск в доме бывшего фигуранта "дела Веджие Кашка", активиста Казима Аметова.

Силовики искали его сына.

Об этом сообщает организация Крымская солидарность.

По словам Казима Аметова, ФСБ подозревает его сына, который находится на материковой Украине, в участии в крымскотатарском батальоне имени Челебиджихана

"Они начали говорить, что якобы мой сын находится в батальоне Номана Челебиджихана, на что я ответил, что мне об этом ничего не известно. Они обыскали весь дом, все перевернули и ушли. Обыск длился полтора часа", - рассказал Аметов.