"Акт Родченкова" о допинге подписал Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп подписал так называемый "акт Родченкова".

Он предусматривает уголовное преследование за случаи допингового заговора на соревнованиях с участием США.

Об этом говорится в сообщении Белого дома

После подписания президентом закон вступает в силу. Он был одобренным Сенатом 17 ноября.

"Закон предусматривает уголовное наказание в отношении лиц, причастных к международному сговору и мошенничеству, связанного с допингом, и предусматривает возмещение ущерба жертвам этого сговора", - говорится в сообщении.

Также Дональд Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет страны. Он содержит, в частности, санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Трамп заявил, что не будет ветировать оборонный бюджет, если из него уберут статью, которая освобождает от ответственности онлайн-ресурсы за содержание комментариев пользователей.