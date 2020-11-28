США отменили пять программ культурных обменов с Китаем

Соединенные Штаты Америки разорвали пять программ культурных обменов с Китаем.

В Вашингтоне считают, что Пекин использует эти программы как инструменты пропаганды.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, которое распространил американский Госдеп.

Так, американская сторона отменила программы образовательных поездок политиков в Китай, транстихоокеанского обмена, обмена лидеров, а также гонконгскую образовательную и культурную программы.

"Данные программы, осуществляются в соответствии с законом об образовательном и культурном обмене, позволяли сотрудникам государственных учреждений США путешествовать за счет иностранных правительств", - пояснил Помпео.

Он считает, что эти программы полностью финансируются китайским правительством для того, чтобы использовать их как "инструменты пропаганды путем применения мягкой силы".