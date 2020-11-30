Минздрав заявил что введенные в Украине ограничения дают результаты

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введенные в Украине противоэпидемические ограничения, включая карантин выходного дня, принесли результаты.

Минздрав наблюдает уменьшение скорости распространения коронавируса.

Об этом шла речь на утреннем брифинге главы Минздрава.

По словам министра, правительство не получило максимального результата, но введенные карантинные ограничения остановили ураганное распространение болезни.

"Мы уже четвертый день видим, что эти цифры меньше, чем те, которые были неделю назад. У нас сегодня 13 825 заболевших за минувшие сутки, а в субботу на прошлой неделе было 16 294. То есть почти на 2,5 тысячи человек заболело меньше", - пояснил он.

Степанов добавил, что летальность от коронавируса в Украине одна из самых низких среди стран Европы.

"Если посмотреть по проценту летальности, а он у нас один из самых низких в Европе, он составляет около 1,7%. Это основной результат. Мы сохранили жизнь минимум 42 человек", - подчеркнул министр.