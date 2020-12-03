Вакцинацию от коронавируса на следующей неделе начнет Британия

Британия начнет вакцинацию населения от коронавируса уже на следующей неделе.

Национальная служба здравоохранения (NHS) планирует начать вакцинацию 8 декабря.

Об этом сообщает BBC News.

Как рассказал агентству исполнительный директор NHS Крис Хопсон, вакцину от коронавируса доставят в 50 больниц, чтобы начать вакцинацию уже во вторник.

Сейчас эти британские больницы выясняют, сколько в их районе жителей домов для престарелых, сотрудников этих учреждений и людей старше 80 лет, которые входят в группу риска и будут вакцинированы в первую очередь.