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Вакцинацию от коронавируса на следующей неделе начнет Британия

Британия начнет вакцинацию населения от коронавируса уже на следующей неделе.

Национальная служба здравоохранения (NHS) планирует начать вакцинацию 8 декабря.

Об этом сообщает BBC News.

Как рассказал агентству исполнительный директор NHS Крис Хопсон, вакцину от коронавируса доставят в 50 больниц, чтобы начать вакцинацию уже во вторник.

Сейчас эти британские больницы выясняют, сколько в их районе жителей домов для престарелых, сотрудников этих учреждений и людей старше 80 лет, которые входят в группу риска и будут вакцинированы в первую очередь.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, Британия, 7dniv, 7dnivinfo  
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