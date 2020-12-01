Заниженные тарифы на электроэнергию для населения разрушают экономику, - эксперт

Правительство должно как можно скорее ликвидировать перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии и привести тарифы для бытовых потребителей до адекватного рыночного уровня.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в эфире телеканала "Эспрессо".

"Очевидно, что мы затянули с тем, чтобы начать выравнивать тарифы по электроэнергии для населения по отношению к промышленности. Фактически мы продолжаем очень печальную практику, которая тянется еще с советских времен, так называемого перекрестного субсидирования, когда путем завышенных цен для промышленности мы дотируем, сохраняем заниженные цены для населения. И понятно, что это длиться без конца не может", - отметил Кушнирук.

Он подчеркнул, что для населения тарифы на электроэнергию в Украине самые низкие не только среди стран ЕС, но и соседним России, Молдове и Беларуси.

Однако низкие тарифы для населения по сути компенсируются высокими тарифами для промышленных потребителей, что негативно влияет на экономику и конкурентоспособность украинских производителей.

"Учитывая, что нам нужно путем чего-то держать если не баланс, то нечто, что бы напоминало баланс между расходами и доходами от продажи электроэнергии, нам приходится поднимать тарифы для промышленности. Ну кто-то же должен заплатить. Сейчас за это платит промышленность", - добавил экономист.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн /кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.