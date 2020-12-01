 

Заниженные тарифы на электроэнергию для населения разрушают экономику, - эксперт

События Сегодня, 15:2952
Заниженные тарифы на электроэнергию для населения разрушают экономику, - эксперт

Правительство должно как можно скорее ликвидировать перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии и привести тарифы для бытовых потребителей до адекватного рыночного уровня.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в эфире телеканала "Эспрессо".

"Очевидно, что мы затянули с тем, чтобы начать выравнивать тарифы по электроэнергии для населения по отношению к промышленности. Фактически мы продолжаем очень печальную практику, которая тянется еще с советских времен, так называемого перекрестного субсидирования, когда путем завышенных цен для промышленности мы дотируем, сохраняем заниженные цены для населения. И понятно, что это длиться без конца не может", - отметил Кушнирук.

Он подчеркнул, что для населения тарифы на электроэнергию в Украине самые низкие не только среди стран ЕС, но и соседним России, Молдове и Беларуси.

Однако низкие тарифы для населения по сути компенсируются высокими тарифами для промышленных потребителей, что негативно влияет на экономику и конкурентоспособность украинских производителей.

"Учитывая, что нам нужно путем чего-то держать если не баланс, то нечто, что бы напоминало баланс между расходами и доходами от продажи электроэнергии, нам приходится поднимать тарифы для промышленности. Ну кто-то же должен заплатить. Сейчас за это платит промышленность", - добавил экономист.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн /кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Заниженные, тарифы, электроэнергия, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Цену газа для бытовых клиентов на декабрь установил
Цену газа для бытовых клиентов на декабрь установил "Нафтогаз"
1-дек-2020, 09:06
Подорожание электроэнергии для населения анонсировали в Минэнерго
Подорожание электроэнергии для населения анонсировали в Минэнерго
26-ноя-2020, 15:24
В Министерстве здравоохранения предупредили, что Киев может попасть в
В Министерстве здравоохранения предупредили, что Киев может попасть в "красную" зону карантина
6-ноя-2020, 14:42
Цену на газ для населения еще на 35% повысил
Цену на газ для населения еще на 35% повысил "Нафтогаз"
27-окт-2020, 10:08
Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года
Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года
19-окт-2020, 17:56

Последние новости

16:21
События
Прокуратура Автономной республики Крым возбудила дело в отношении представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au
16:06
События
Об обмене пленными договорились Армения и Азербайджан
15:29
События
Заниженные тарифы на электроэнергию для населения разрушают экономику, - эксперт
15:27
События
Вакцинацию от коронавируса на следующей неделе начнет Британия
13:45
События
Минздрав заявил что введенные в Украине ограничения дают результаты
13:27
События
Сильный туман сегодня накрыл Киев
11:43
События
США отменили пять программ культурных обменов с Китаем
11:42
События
В субботу, 5 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий
11:39
События
Прокуратура Львовской области направила в суд дело о поджоге авто журналистки Радио Свобода Галины Терещук
11:35
События
"Акт Родченкова" о допинге подписал Трамп
11:32
События
Иск о признании недействительными выборов в Джорджии подал Трамп
09:58
События
К бывшему фигуранту "дела Веджие Кашка" Аметову пришла ФСБ обысками
09:56
События
Степанов заявил что 80% тестов на коронавирус делают бесплатно
09:50
События
Байден пообещал самое "разнообразное" правительство в истории
08:37
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 декабря 2020
Вчера, 2020-12-04
20:14
Политика
Зеленский заявил что он рекомендовал не объявлять локдаун в декабре
20:06
События
Шмыгаль заявил что 9 декабря обнародуют планируемые меры карантина
19:59
События
Россия не смогла подтвердить факты перестрелки на границе
17:09
События
Разговоры о признании "ЛДНР" у Путина назвали нецелесообразными
17:05
События
Отдыху за рубежом локдаун пока не угрожает

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 декабря 20206076
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 декабря 20205498
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 декабря 20203229
Отменить уменьшение пенсий для военных могут в Украине226
В экстренный перечень ВОЗ могут внести вакцину Pfizer223
Ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 получит Украина205
Тотальное тестирование на COVID-19 готовит Кабмин188

Досуг

Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"
Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"
Канализационная система присутствует в каждом жилом, офисном, рабочем объекте. По истечению ее использования, могут образовываться засоры, которые становятся причиной остановки ее функционирования. Это ухудшает ее технические характеристики и может привести к поломке трубопровода.
Вчера, 23:10128
Потеря зубов - протезирование и методы восстановления зубного ряда
Потеря зубов - протезирование и методы восстановления зубного ряда
Протезирование часто сравнивают с реабилитацией из-за его универсальности и специфики лечения. Методы, применяемые при протезировании, направлены на восстановление более мелких или более крупных дефектов зубов пациента, которые могут ослабить структуру всей челюсти.
Вчера, 20:17125
Где купить железобетон в Украине?
Где купить железобетон в Украине?
Бетон – это прочный и надежный строительный материал. Его прочность на сжатие в 10 раз выше прочности на растяжение. Чтобы увеличить и второй показатель, при заливании бетоном необходимой формы в нее добавляют элементы армирования.
Вчера, 08:32101
Як переконати користувача робити покупки онлайн?
Як переконати користувача робити покупки онлайн?
Сфера реалізації товарів та послуг через інтернет давно переросла з чогось надзвичайного і тепер покупки в мережі це досить буденне заняття
Вчера, 07:54102
Кросівки чоловічі - різноманітний асортимент у New Balance
Кросівки чоловічі - різноманітний асортимент у New Balance
Якщо ви бажаєте придбати якісні та функціональні кросівки - чоловічі, жіночі або дитячі, радимо вам звернути увагу на фірмову продукцію бренду New Balance.
3-дек-2020, 16:15188
Как использовать электробритву Braun с максимальной эффективностью
Как использовать электробритву Braun с максимальной эффективностью
Бритье — одна из самых распространенных мужских процедур по уходу за собой. Гладко выбритое лицо, стильная борода или имитация обаятельной трехдневной щетины — у каждого джентльмена свои предпочтения, однако в любом случае не обойтись без качественной электробритвы.
3-дек-2020, 16:06135

События

Прокуратура Автономной республики Крым возбудила дело в отношении представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au
Прокуратура Автономной республики Крым возбудила дело в отношении представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au
Австрийское архитектурное бюро строит оперу в Крыму. Прокуратура возбудила дело.
Сегодня, 16:2136
Об обмене пленными договорились Армения и Азербайджан
Об обмене пленными договорились Армения и Азербайджан
Армения и Азербайджан договорились провести обмен пленными после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе. 
Сегодня, 16:0641
Заниженные тарифы на электроэнергию для населения разрушают экономику, - эксперт
Заниженные тарифы на электроэнергию для населения разрушают экономику, - эксперт
Правительство должно как можно скорее ликвидировать перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии и привести тарифы для бытовых потребителей до адекватного рыночного уровня.
Сегодня, 15:2953
Вакцинацию от коронавируса на следующей неделе начнет Британия
Вакцинацию от коронавируса на следующей неделе начнет Британия
Британия начнет вакцинацию населения от коронавируса уже на следующей неделе.
Сегодня, 15:2746
Минздрав заявил что введенные в Украине ограничения дают результаты
Минздрав заявил что введенные в Украине ограничения дают результаты
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введенные в Украине противоэпидемические ограничения, включая карантин выходного дня, принесли результаты.
Сегодня, 13:4555
Сильный туман сегодня накрыл Киев
Сильный туман сегодня накрыл Киев
Видимость в столице будет ограниченной до конца суток 5 декабря.
Сегодня, 13:2760
7 Днів