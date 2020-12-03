Об обмене пленными договорились Армения и Азербайджан

Армения и Азербайджан договорились провести обмен пленными после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе.

Обмен пленными между сторонами конфликта состоится в формате "всех на всех".

Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян считает обмен пленными важнейшей задачей Еревана. Он добавил, что обмен будет касаться не только тех, кого взяли в плен в последние месяцы, но и тех, кто попал в плен ранее.

"Важнейшая задача - возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена пленными "всех на всех". Нужно создать механизмы, если в будущем станут известными новые имена, то в их обмене не было бы проблем", - рассказал он.

Кроме того, Армения вывезла из Нагорного Карабаха более 600 тел, из них более 500 проходят процесс идентификации.