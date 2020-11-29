На Черное и Азовское моря надвигается шторм

В воскресенье на акватории Черного и Азовского морей ожидается штормовая погода.
Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и высоких морских волнах.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Завтра днем синоптики прогнозируют порывы ветра до 30 метров в секунду и волны до двух метров на акватории Азовского моря. Также возможно быстрое обледенение судов.
На портах Бердянск и Мариуполь завтра ожидаются порывы ветра до 25-30 метров в секунду и волны в полтора метра. Там объявили третий уровень опасности - оранжевый.