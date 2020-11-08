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События Сегодня, 17:3757
Сенат США одобрить санкции против Беларуси призвала Тихановская

Одна из лидеров беларусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Сенат США утвердить закон, расширяющий полномочия президента по санкциям в отношении Беларуси.

Также она поблагодарила администрацию Трампа за поддержку оппозиции.

Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси написала в колонке для Washington Post.

Она отметила, что народ и оппозиция "нуждается в большой помощи от США".

"Мы нуждаемся в большей помощи от США, даже в этот сложный переходный период. Я призываю конгресс США в оперативном порядке принять законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии", – написала Тихановская.

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Теги: news, новости, Украина, Тихановская, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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