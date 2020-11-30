Ляшко объяснил необходимость локдауна

Введение локдауна в январе позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6-8 тысяч в день.

Конкретная дата введения ужесточенного карантина еще неизвестна.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, конкретная дата начала локдауна ещё обсуждается, но вводится он будет скорее всего на 3 недели, чтобы дать необходимый эффект.

"Рассчеты показывают, что в случае введения трёхнедельного локдауна в январе, дальнейший рост заболеваемости не будет пиковым, и мы сможем нормально пройти февраль-март, и в дальнейшем обойтись без ещё одного локдауна", - сказал Ляшко.

По словам главного санврача, середина февраля - особенно напряженное время в пандемии коронавируса, поскольку тогда к заболеваемости коронавируса добавляется и заболеваемость сезонным гриппом.