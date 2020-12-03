50% населения в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса в Украине

В Украине в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса половину населения.

Это почти 21 миллион человек.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По планам министерства здравоохранения, за 2021 год привиться вакциной от COVID-19 должны 20,9 миллиона человек, которые входят в различные группы риска по профессиональным признакам, в связи с различными заболеваниями и возрастом.

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