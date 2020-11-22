Во время протестов в Париже задержали 42 человека

В ходе протестов против полиции задержали 42 участника акций.

Среди полицейских пострадали восемь человек.

Об этом сообщает полиция Парижа.

В ходе протестов против закона об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими участники акции разбили окна супермаркета, агентства недвижимости и банка. Также они бросали петарды камни и прочие предметы в полицейских.

Сотрудники отвечали на это применением слезоточивого газа.

Полиция заявила, что в Париже в субботу, 5 декабря, в протестах участвовали пять тысяч человек. Всего по стране вышли на марши около 52,3 тысяч человек, что значительно меньше чем неделю назад. Тогда только в Париже в акциях участвовали 46 тысяч человек, а по стране - 133 тысячи.