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События Сегодня, 09:42108
В обратном направлении развернулся трубоукладчик "Северного потока-2"

Трубоукладчик "Фортуна", который должен был продолжать строительство "Северного потока-2", изменил свое направление на Запад после того, как утром выдвинулся в сторону укладки трубопровода. 

Об этом свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов Marinetraffic.

Так, утром 5 декабря "Фортуна" в сопровождении российского судна снабжения "Катунь" выдвинулась из немецкого порта Висмар в район, где оставалось достроить трубопровод, однако уже к вечеру направление судна изменилось.

Корабль находится в 26 километрах от немецкого порта. Точки назначения в описании маршрута нет, а представители "Фортуны" пока что причину возвращения не назвали. 

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Теги: news, новости, Украина, Северный_поток2, 7dniv, 7dnivinfo  
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