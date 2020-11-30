В обратном направлении развернулся трубоукладчик "Северного потока-2"

Трубоукладчик "Фортуна", который должен был продолжать строительство "Северного потока-2", изменил свое направление на Запад после того, как утром выдвинулся в сторону укладки трубопровода.

Об этом свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов Marinetraffic.

Так, утром 5 декабря "Фортуна" в сопровождении российского судна снабжения "Катунь" выдвинулась из немецкого порта Висмар в район, где оставалось достроить трубопровод, однако уже к вечеру направление судна изменилось.

Корабль находится в 26 километрах от немецкого порта. Точки назначения в описании маршрута нет, а представители "Фортуны" пока что причину возвращения не назвали.